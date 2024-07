MTU Aero Engines Aktie News: MTU Aero Engines am Nachmittag im Aufwind

So bewegt sich MTU Aero Engines

Die Aktie von MTU Aero Engines gehört am Dienstagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt sprang die MTU Aero Engines-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,3 Prozent auf 239,60 EUR zu.

Das Papier von MTU Aero Engines legte um 15:52 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 1,3 Prozent auf 239,60 EUR. Zwischenzeitlich stieg die MTU Aero Engines-Aktie sogar auf 243,30 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 236,60 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 100.030 MTU Aero Engines-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (243,30 EUR) erklomm das Papier am 02.07.2024. Das 52-Wochen-Hoch liegt 1,54 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der MTU Aero Engines-Aktie. Der Anteilsschein verbuchte am 22.09.2023 Kursverluste bis auf 158,20 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 33,97 Prozent würde die MTU Aero Engines-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Die Dividendenausschüttung für MTU Aero Engines-Aktionäre betrug im Jahr 2023 2,00 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 2,39 EUR belaufen. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 253,89 EUR.

Am 16.02.2016 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2015 abgelaufenen Jahresviertel vor. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 1,29 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,29 EUR je Aktie generiert. Umsatzseitig standen 1,18 Mrd. EUR in den Büchern – ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem MTU Aero Engines 1,18 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2024 dürfte MTU Aero Engines am 01.08.2024 vorlegen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2025-Bilanz auf den 24.07.2025.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 12,06 EUR je Aktie in den MTU Aero Engines-Büchern.

