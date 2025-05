MTU Aero Engines Aktie News: MTU Aero Engines am Dienstagnachmittag auf grünem Terrain

MTU Aero Engines im Fokus

Die Aktie von MTU Aero Engines zählt am Dienstagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt ging es für das MTU Aero Engines-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 1,3 Prozent auf 332,10 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die MTU Aero Engines-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 15:52 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,3 Prozent auf 332,10 EUR. In der Spitze gewann die MTU Aero Engines-Aktie bis auf 332,70 EUR. Bei 329,20 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten 46.509 MTU Aero Engines-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 356,00 EUR erreichte der Titel am 05.03.2025 ein 52-Wochen-Hoch. 7,20 Prozent Plus fehlen der MTU Aero Engines-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 26.06.2024 (210,80 EUR). Mit einem Abschlag von mindestens 36,53 Prozent könnte die MTU Aero Engines-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

MTU Aero Engines-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 2,20 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 2,82 EUR belaufen. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 347,90 EUR für die MTU Aero Engines-Aktie.

Am 16.02.2016 legte MTU Aero Engines die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2015 endete, vor. MTU Aero Engines hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,29 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,29 EUR je Aktie gewesen. Der Umsatz lag bei 1,18 Mrd. EUR – das entspricht einem Abschlag von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 1,18 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

MTU Aero Engines wird die nächste Bilanz für Q2 2025 voraussichtlich am 24.07.2025 vorlegen. MTU Aero Engines dürfte die Q2 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 23.07.2026 präsentieren.

Experten taxieren den MTU Aero Engines-Gewinn für das Jahr 2025 auf 16,01 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur MTU Aero Engines-Aktie

DAX 40-Titel MTU Aero Engines-Aktie: So viel Gewinn hätte ein MTU Aero Engines-Investment von vor einem Jahr abgeworfen

Deutsche Bank AG: Hold für MTU Aero Engines-Aktie

MTU Aero Engines-Analyse: So bewertet Warburg Research die MTU Aero Engines-Aktie