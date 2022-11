MTU Aero Engines Aktie News: MTU Aero Engines am Vormittag nahe Vortagesniveau

Die MTU Aero Engines-Aktie kam im XETRA-Handel um 09:22 Uhr kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 179,50 EUR. Den Tageshöchststand markierte die MTU Aero Engines-Aktie bei 180,65 EUR. Zwischenzeitlich weitete die MTU Aero Engines-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 179,30 EUR aus. Bei 180,30 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden heute 2.194 MTU Aero Engines-Aktien gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 221,10 EUR. Dieser Kurs wurde am 28.02.2022 erreicht. Der derzeitige Kurs der MTU Aero Engines-Aktie liegt somit 18,82 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Kursverluste drückten das Papier am 28.09.2022 auf bis zu 149,20 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 20,31 Prozent unter dem aktuellen Kurs der MTU Aero Engines-Aktie.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 220,75 EUR.

MTU Aero Engines ließ sich am 27.10.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 2,14 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,58 EUR je Aktie generiert. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 1.349,00 EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 34,36 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte MTU Aero Engines einen Umsatz von 1.004,00 EUR eingefahren.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2022 wird am 23.02.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2022 8,02 EUR je Aktie in den MTU Aero Engines-Büchern.

