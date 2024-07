MTU Aero Engines Aktie News: MTU Aero Engines steigt am Donnerstagvormittag

Kursentwicklung

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagvormittag der Anteilsschein von MTU Aero Engines. Die MTU Aero Engines-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,4 Prozent im Plus bei 250,10 EUR.

Das Papier von MTU Aero Engines konnte um 09:06 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,4 Prozent auf 250,10 EUR. Zwischenzeitlich stieg die MTU Aero Engines-Aktie sogar auf 250,20 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 249,50 EUR. Bisher wurden via XETRA 1.170 MTU Aero Engines-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 05.07.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 257,20 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 2,84 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Kursverluste drückten das Papier am 22.09.2023 auf bis zu 158,20 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 36,75 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nachdem MTU Aero Engines seine Aktionäre 2023 mit 2,00 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 2,39 EUR je Aktie ausschütten. Experten gaben als mittleres Kursziel 259,60 EUR an.

MTU Aero Engines veröffentlichte am 16.02.2016 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2015 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,29 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte MTU Aero Engines ein EPS von 1,29 EUR je Aktie vermeldet. Das vergangene Quartal hat MTU Aero Engines mit einem Umsatz von insgesamt 1,18 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,18 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 0,00 Prozent verringert.

Voraussichtlich am 01.08.2024 dürfte MTU Aero Engines Anlegern einen Blick in die Q2 2024-Bilanz gewähren. Am 24.07.2025 wird MTU Aero Engines schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2025 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 12,09 EUR je Aktie belaufen.

