MTU Aero Engines Aktie News: MTU Aero Engines am Mittwochnachmittag mit Aufschlag

Kursentwicklung

Die Aktie von MTU Aero Engines gehört am Mittwochnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt wies die MTU Aero Engines-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,6 Prozent auf 358,40 EUR nach oben.

Die MTU Aero Engines-Aktie konnte um 15:52 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,6 Prozent auf 358,40 EUR. Die MTU Aero Engines-Aktie zog in der Spitze bis auf 360,40 EUR an. Bei 354,00 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Der Tagesumsatz der MTU Aero Engines-Aktie belief sich zuletzt auf 83.271 Aktien.

Am 28.05.2025 erreichte der Anteilsschein mit 360,40 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 0,56 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 210,80 EUR. Dieser Wert wurde am 26.06.2024 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 41,18 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten gehen davon aus, dass MTU Aero Engines-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 2,81 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete MTU Aero Engines 2,20 EUR aus. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 341,00 EUR für die MTU Aero Engines-Aktie aus.

MTU Aero Engines ließ sich am 16.02.2016 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2015 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,29 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,29 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1,18 Mrd. EUR – das entspricht einem Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,18 Mrd. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Am 24.07.2025 dürfte die Q2 2025-Bilanz von MTU Aero Engines veröffentlicht werden. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2026-Bilanz auf den 23.07.2026.

In der MTU Aero Engines-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 15,99 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

