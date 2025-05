MTU Aero Engines Aktie News: MTU Aero Engines zeigt sich am Mittag fester

MTU Aero Engines im Fokus

Die Aktie von MTU Aero Engines zählt am Donnerstagmittag zu den Gewinnern des Tages. Die MTU Aero Engines-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,6 Prozent im Plus bei 356,90 EUR.

Im XETRA-Handel gewannen die MTU Aero Engines-Papiere um 11:48 Uhr 0,6 Prozent. In der Spitze legte die MTU Aero Engines-Aktie bis auf 361,70 EUR zu. Den Handelstag beging das Papier bei 361,20 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 16.218 MTU Aero Engines-Aktien den Besitzer.

Am 29.05.2025 markierte das Papier bei 361,70 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 1,34 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der MTU Aero Engines-Aktie. Bei 210,80 EUR fiel das Papier am 26.06.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 40,94 Prozent unter dem aktuellen Kurs der MTU Aero Engines-Aktie.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 2,20 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 2,86 EUR. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die MTU Aero Engines-Aktie bei 341,00 EUR.

Am 16.02.2016 hat MTU Aero Engines die Kennzahlen zum am 31.12.2015 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,29 EUR. Im Vorjahresviertel waren 1,29 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1,18 Mrd. EUR – das entspricht einem Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,18 Mrd. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Voraussichtlich am 24.07.2025 dürfte MTU Aero Engines Anlegern einen Blick in die Q2 2025-Bilanz gewähren. Experten kalkulieren am 23.07.2026 mit der Veröffentlichung der Q2 2026-Bilanz von MTU Aero Engines.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem MTU Aero Engines-Gewinn in Höhe von 16,05 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

