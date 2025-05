MTU Aero Engines Aktie News: MTU Aero Engines am Montagmittag im Minusbereich

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von MTU Aero Engines. Das Papier von MTU Aero Engines befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,8 Prozent auf 331,60 EUR ab.

Das Papier von MTU Aero Engines gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 11:46 Uhr ging es um 0,8 Prozent auf 331,60 EUR abwärts. Die größten Abgaben verzeichnete die MTU Aero Engines-Aktie bis auf 328,60 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 331,70 EUR. Zuletzt wechselten 17.247 MTU Aero Engines-Aktien den Besitzer.

Am 05.03.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 356,00 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 7,36 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 26.06.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 210,80 EUR ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 36,43 Prozent unter dem aktuellen Kurs der MTU Aero Engines-Aktie.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 2,20 EUR an MTU Aero Engines-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 2,81 EUR. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 347,90 EUR.

MTU Aero Engines gewährte am 16.02.2016 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2015 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,29 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,29 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 1,18 Mrd. EUR – das entspricht einem Abschlag von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 1,18 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

MTU Aero Engines dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2025 voraussichtlich am 24.07.2025 präsentieren. Experten kalkulieren am 23.07.2026 mit der Veröffentlichung der Q2 2026-Bilanz von MTU Aero Engines.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 15,99 EUR je MTU Aero Engines-Aktie.

