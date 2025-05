MTU Aero Engines Aktie News: MTU Aero Engines am Nachmittag mit grünen Vorzeichen

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von MTU Aero Engines zählt am Dienstagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von MTU Aero Engines nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,5 Prozent auf 339,70 EUR.

Um 15:53 Uhr konnte die Aktie von MTU Aero Engines zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,5 Prozent auf 339,70 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die MTU Aero Engines-Aktie bisher bei 343,80 EUR. Mit einem Wert von 340,00 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden heute 43.469 MTU Aero Engines-Aktien gehandelt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (356,00 EUR) erklomm das Papier am 05.03.2025. Das 52-Wochen-Hoch könnte die MTU Aero Engines-Aktie mit einem Kursplus von 4,80 Prozent wieder erreichen. Bei 210,80 EUR erreichte der Anteilsschein am 26.06.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 37,95 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

MTU Aero Engines-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 2,20 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 2,81 EUR aus. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 347,90 EUR.

Die Bilanz zum am 31.12.2015 beendeten Jahresviertel veröffentlichte MTU Aero Engines am 16.02.2016. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,29 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 1,29 EUR je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 0,00 Prozent zurück. Hier wurden 1,18 Mrd. EUR gegenüber 1,18 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Die MTU Aero Engines-Bilanz für Q2 2025 wird am 24.07.2025 erwartet. Die Vorlage der Q2 2026-Ergebnisse wird von Experten am 23.07.2026 erwartet.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass MTU Aero Engines ein EPS in Höhe von 15,99 EUR in den Büchern stehen haben wird.

