MTU Aero Engines Aktie News: MTU Aero Engines tendiert am Mittwochvormittag nordwärts

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Mittwochvormittag der Anteilsschein von MTU Aero Engines. Das Papier von MTU Aero Engines legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 0,4 Prozent auf 345,50 EUR.

Um 09:07 Uhr ging es für das MTU Aero Engines-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,4 Prozent auf 345,50 EUR. Die MTU Aero Engines-Aktie zog in der Spitze bis auf 346,40 EUR an. Den Handelstag beging das Papier bei 345,00 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 5.793 MTU Aero Engines-Aktien umgesetzt.

Am 05.03.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 356,00 EUR an. Gewinne von 3,04 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 210,80 EUR am 26.06.2024. Derzeit notiert die MTU Aero Engines-Aktie damit 63,90 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nachdem MTU Aero Engines seine Aktionäre 2024 mit 2,20 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 2,81 EUR je Aktie ausschütten. Experten gaben als mittleres Kursziel 347,90 EUR an.

MTU Aero Engines veröffentlichte am 16.02.2016 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2015 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,29 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,29 EUR erwirtschaftet worden. Der Umsatz lag bei 1,18 Mrd. EUR – das entspricht einem Abschlag von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 1,18 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2025 dürfte MTU Aero Engines am 24.07.2025 vorlegen. Einen Blick in die Q2 2026-Bilanz können MTU Aero Engines-Anleger Experten zufolge am 23.07.2026 werfen.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass MTU Aero Engines ein EPS in Höhe von 15,99 EUR in den Büchern stehen haben wird.

