MTU Aero Engines Aktie News: MTU Aero Engines zeigt sich am Nachmittag freundlich

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von MTU Aero Engines. Zuletzt ging es für das MTU Aero Engines-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 1,0 Prozent auf 311,20 EUR.

Um 15:52 Uhr sprang die MTU Aero Engines-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,0 Prozent auf 311,20 EUR zu. Den höchsten Stand des Tages erreichte die MTU Aero Engines-Aktie bisher bei 314,80 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 312,30 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 52.514 MTU Aero Engines-Aktien den Besitzer.

Am 24.10.2024 erreichte der Anteilsschein mit 314,80 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 1,16 Prozent über dem aktuellen Kurs der MTU Aero Engines-Aktie. Bei 173,60 EUR erreichte der Anteilsschein am 12.12.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 44,22 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

MTU Aero Engines-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 2,00 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 2,57 EUR aus. Analysten bewerten die MTU Aero Engines-Aktie im Durchschnitt mit 305,00 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte MTU Aero Engines am 16.02.2016. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,29 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 1,29 EUR je Aktie in den Büchern standen. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 0,00 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 1,18 Mrd. EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 1,18 Mrd. EUR.

Voraussichtlich am 19.02.2025 dürfte MTU Aero Engines Anlegern einen Blick in die Q4 2024-Bilanz gewähren. Einen Blick in die Q4 2025-Bilanz können MTU Aero Engines-Anleger Experten zufolge am 25.02.2026 werfen.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass MTU Aero Engines ein EPS in Höhe von 13,13 EUR in den Büchern stehen haben wird.

