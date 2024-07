MTU Aero Engines Aktie News: MTU Aero Engines zeigt sich am Vormittag freundlich

MTU Aero Engines im Fokus

Die Aktie von MTU Aero Engines zählt am Mittwochvormittag zu den Gewinnern des Tages. Die MTU Aero Engines-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 1,0 Prozent im Plus bei 262,20 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von MTU Aero Engines nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 09:07 Uhr 1,0 Prozent auf 262,20 EUR. Zwischenzeitlich stieg die MTU Aero Engines-Aktie sogar auf 264,90 EUR. Bei 260,50 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 6.268 MTU Aero Engines-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 264,90 EUR. Dieser Kurs wurde am 31.07.2024 erreicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die MTU Aero Engines-Aktie somit 1,02 Prozent niedriger. Bei 158,20 EUR fiel das Papier am 22.09.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die MTU Aero Engines-Aktie 65,74 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 2,26 EUR. Im Vorjahr hatte MTU Aero Engines 2,00 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 259,60 EUR.

Am 16.02.2016 hat MTU Aero Engines die Kennzahlen zum am 31.12.2015 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,29 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,29 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde auf 1,18 Mrd. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1,18 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Die Kennzahlen für Q2 2024 dürfte MTU Aero Engines am 01.08.2024 präsentieren. Die Q3 2025-Finanzergebnisse könnte MTU Aero Engines möglicherweise am 23.10.2025 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 12,09 EUR je MTU Aero Engines-Aktie.

