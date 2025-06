Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie News: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft am Vormittag mit Kursplus

Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft im Blick

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft. Die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,2 Prozent auf 576,60 EUR.

Um 09:07 Uhr ging es für das Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,2 Prozent auf 576,60 EUR. Im Tageshoch stieg die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie bis auf 577,80 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 576,80 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktien beläuft sich auf 5.133 Stück.

Der Anteilsschein kletterte am 24.04.2025 auf bis zu 615,80 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie 6,80 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 06.08.2024 bei 421,70 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie derzeit noch 26,86 Prozent Luft nach unten.

Im Jahr 2024 erhielten Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 20,00 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 21,40 EUR. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 565,00 EUR an.

Die Zahlen des am 31.12.2022 abgelaufenen Quartals präsentierte Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft am 23.02.2023. Das EPS lag bei 11,05 EUR. Im letzten Jahr hatte Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft einen Gewinn von 11,05 EUR je Aktie eingefahren. Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 20,65 Mrd. EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 20,65 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2025 dürfte Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft am 08.08.2025 präsentieren. Die Q2 2026-Finanzergebnisse könnte Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft möglicherweise am 07.08.2026 präsentieren.

Der Gewinn 2028 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 54,89 EUR je Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie belaufen.

