Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie News: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft am Mittwochvormittag mit grünen Vorzeichen

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Mittwochvormittag der Anteilsschein von Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft. Zuletzt ging es für das Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 1,0 Prozent auf 560,20 EUR.

Das Papier von Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft konnte um 09:07 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,0 Prozent auf 560,20 EUR. Die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie legte bis auf 560,80 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 556,60 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 12.842 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktien den Besitzer.

Am 24.04.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 630,48 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 12,55 Prozent hinzugewinnen. Am 06.08.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 431,76 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Abschläge von 22,93 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Zuletzt erhielten Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 20,00 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 21,30 EUR aus. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 563,63 EUR je Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 31.12.2022 abgelaufenen Quartal legte Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft am 23.02.2023 vor. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 11,05 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 11,05 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 20,65 Mrd. EUR – das entspricht einem Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 20,65 Mrd. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 08.08.2025 erfolgen. Experten kalkulieren am 07.08.2026 mit der Veröffentlichung der Q2 2026-Bilanz von Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Gewinn in Höhe von 46,81 EUR je Aktie aus.

