Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie News: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft am Nachmittag behauptet

Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft im Blick

Die Aktie von Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft zeigt sich am Donnerstagnachmittag ohne große Bewegung. Kaum Bewegung ließ sich zuletzt bei der Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via XETRA bei 565,20 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie zeigte sich um 15:53 Uhr stabil und notierte im XETRA-Handel bei 565,20 EUR. Die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 569,80 EUR. Die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 563,60 EUR ab. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 568,00 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 77.859 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 615,80 EUR erreichte der Titel am 24.04.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 8,95 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 06.08.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 421,70 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie mit einem Verlust von 25,39 Prozent wieder erreichen.

Für Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 20,00 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 21,40 EUR ausgeschüttet werden. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie bei 565,00 EUR.

Am 23.02.2023 hat Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft die Kennzahlen zum am 31.12.2022 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 11,05 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft 11,05 EUR je Aktie erwirtschaftet. Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 20,65 Mrd. EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 20,65 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Voraussichtlich am 08.08.2025 dürfte Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Anlegern einen Blick in die Q2 2025-Bilanz gewähren. Experten kalkulieren am 07.08.2026 mit der Veröffentlichung der Q2 2026-Bilanz von Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 46,68 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie

DAX 40-Titel Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Analyse: Goldman Sachs Group Inc. vergibt Neutral an Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie

DAX 40-Titel Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie: So viel hätte eine Investition in Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft von vor 3 Jahren abgeworfen