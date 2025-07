Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie News: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft am Mittag mit Abschlägen

So entwickelt sich Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft. Die Aktionäre schickten das Papier von Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,8 Prozent auf 571,40 EUR.

Die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 11:48 Uhr um 0,8 Prozent auf 571,40 EUR ab. Die Abwärtsbewegung der Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie ging bis auf 569,40 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 574,20 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 31.081 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktien den Besitzer.

Bei 615,80 EUR markierte der Titel am 24.04.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der derzeitige Kurs der Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie liegt somit 7,21 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 06.08.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 421,70 EUR ab. Der derzeitige Kurs der Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie liegt somit 35,50 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten gehen davon aus, dass Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 21,75 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft 20,00 EUR aus. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 580,50 EUR.

Am 23.02.2023 hat Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2022 – vorgestellt. Das EPS lag bei 11,05 EUR. Im letzten Jahr hatte Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft einen Gewinn von 11,05 EUR je Aktie eingefahren. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 0,00 Prozent auf 20,65 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 20,65 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die kommende Q2 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 08.08.2025 veröffentlicht. Experten kalkulieren am 07.08.2026 mit der Veröffentlichung der Q2 2026-Bilanz von Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft.

Von Analysten wird erwartet, dass Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft im Jahr 2025 46,96 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

