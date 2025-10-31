Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie News: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft wird am Freitagmittag ausgebremst

Aktie im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 1,4 Prozent auf 539,20 EUR.

Die Aktie verlor um 11:48 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,4 Prozent auf 539,20 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie bisher bei 538,40 EUR. Bei 547,00 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 45.591 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktien.

Bei einem Wert von 615,80 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (24.04.2025). Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 14,21 Prozent über dem aktuellen Kurs der Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie. Am 14.11.2024 gab der Anteilsschein bis auf 460,80 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Abschläge von 14,54 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Zuletzt erhielten Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 20,00 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 22,18 EUR aus. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 582,00 EUR.

Am 08.08.2025 legte Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 15,94 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 12,16 EUR je Aktie in den Büchern standen. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 0,27 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 17,53 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 17,57 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft wird die nächste Bilanz für Q3 2025 voraussichtlich am 11.11.2025 vorlegen. Mit der Präsentation der Q3 2026-Finanzergebnisse von Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft rechnen Experten am 12.11.2026.

Den erwarteten Gewinn je Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 49,07 EUR fest.

