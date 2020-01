Meinung geändert? Bernstein streicht Kaufempfehlung für Beyond-Meat-Aktie

• Bernstein senkte Rating für Beyond Meat von Outperform auf Market-Perform• Analystin sieht schlechteres Chance/Risiko-Verhältnis• Wachstumspotenzial bereits zum großen Teil eingepreist

Für den Fleischersatzhersteller Beyond Meat ist das Jahr 2020 bislang ein voller Erfolg. So gab der Fast-Food-Gigant McDonald’s kürzlich bekannt, den Testlauf mit dem PLT-Burger, der eine Pflanzenfleisch-Frikadelle von Beyond Meat enthält, in Kanada auszuweiten, und die Schnellrestaurantkette Dunkin Donuts holte sich Unterstützung vom Rapper Snoop Dogg, um in den USA die nur für kurze Zeit erhältliche Variante eines Donut-Burgers mit dem Beyond-Sausage-Patty zu bewerben. Daneben verkündete der US-amerikanische Hersteller von Fleischersatzprodukten außerdem, dass man einen mehrjährigen Vertrag über die Lieferung von Erbsenprotein mit Roquette unterschrieben habe und zudem bis Ende 2020 eine Expansion nach China plane. Die Beyond-Meat-Aktie zündete dank dieser Nachrichten ein Kursfeuerwerk und legte an der US-Börse NASDAQ seit Beginn des Jahres rund 50 Prozent zu.

Auch die Analysten von Bernstein äußerten sich Anfang Januar noch sehr optimistisch zu den Aussichten von Beyond Meat. Vor allem die mögliche Zusammenarbeit mit McDonald’s nach dem aktuellen Testlauf sorgte bei Analystin Alexia Howard für Begeisterung. So hielt sie es für möglich, dass der Hersteller von pflanzenbasiertem Fleischersatz seinen Umsatz bis 2021 verdreifachen könnte, falls McDonalds den PLT-Burger flächendeckend in den USA einführt. Howard bestätigte daher das Outperform-Rating für die Aktie. Doch nun - nur wenige Tage später - hat die Bernstein-Analystin eine Kehrtwende vollzogen und die Aktie abgestuft.

Bernstein senkt nach jüngster Rally das Rating

Am vergangenen Mittwoch senkte Bernstein-Expertin Howard die Bewertung der Beyond-Meat-Aktie von "Outperform" auf "Market-Perform". Dabei handelt es sich um ein recht neutrales Rating, das in etwa der Empfehlung entspricht, die Aktie zu halten. Der Grund für das tiefere Rating sind jedoch nicht schlechtere Geschäftsaussichten für Beyond Meat, sondern die jüngste Rally des Papiers. Diese habe dafür gesorgt, dass die Aktie nun fair bewertet und das Chance/Risiko-Verhältnis nicht mehr so attraktiv sei, zitiert die "Financial Times" die Analystin.

"Wir glauben, dass das kurzfristige Umsatzwachstumspotenzial von Beyond Meat in den USA nun zu einem großen Teil eingepreist ist", schrieb Alexia Howard in ihrer Analyse, die dem US-Wirtschaftsmedium vorliegt. Vom aktuellen Kursniveau aus sieht die Bernstein-Analystin daher nur noch "begrenztes Aufwärtspotenzial" für die Aktie - selbst wenn Beyond Meat seinen Umsatz bis 2021 tatsächlich verdreifachen sollte.

Trotz des aktuellen Market-Perform-Ratings, glaubt Howard langfristig jedoch an weiteres Potenzial für die Aktie - sofern die internationale Expansion gelingt. Neben China sprach die Expertin dabei auch vor allem die Bedeutung des europäischen Marktes an. Das Unternehmen besitze "signifikantes Wachstumspotenzial in Europa" und könne seinen Gesamtzielmarkt dadurch mehr als verdoppeln, so Alexia Howard laut "Financial Times".

Beyond-Meat-Aktie übertraf bereits Kursziel von Best-Case-Szenario

Die neue Analyse der Bernstein-Expertin zu Beyond Meat kam einen Tag, nachdem die Aktie im US-Handel bei 135 US-Dollar ihr bisheriges Jahreshoch markiert hatte. Das Kursziel von Alexia Howard für den Pflanzenfleischproduzenten liegt jedoch auch weiterhin bei 106 US-Dollar - eben dem Niveau, das sie als faire Bewertung ansieht. In ihrer Analyse von Anfang Januar prognostizierte die Expertin zwar, dass das Papier von Beyond Meat bis auf 130 US-Dollar klettern könnte - allerdings nur im allerbesten Szenario, das eine weitreichende Kooperation mit McDonald’s einschließt. Und dieses Best-Case-Szenario ist längst noch nicht eingetreten.

