NAHOST-BLOG/Lufthansa setzt Flüge von und nach Teheran aus

Nachrichten, Kommentare, Einschätzungen und Entwicklungen zu den israelischen Angriffen auf den Iran:

Lufthansa setzt Flüge von und nach Teheran aus

Die Lufthansa reagiert auf die Angriffe Israels auf den Iran. Wie eine Lufthansa-Sprecherin mitteilte, wird die Airline Teheran bis auf weiteres nicht anfliegen. Auch würden der iranische, irakische und israelische Luftraum nicht für Überflüge genutzt.

Arabische Staaten verurteilen Israels Angriff

Arabische Staaten im gesamten Nahen Osten haben die Angriffe Israels auf den Iran verurteilt. Sie bezeichneten sie als Verletzung der Souveränität und Sicherheit des Irans, die die Region weiter zu destabilisieren drohe. Zu diesen Ländern zählen Saudi-Arabien, Katar und die Vereinigten Arabischen Emirate, die gegenüber dem Iran am Persischen Golf liegen und US-Militärbasen beherbergen, gegen die der Iran mit Vergeltung gedroht hat. Auch Oman, das Atomgespräche mit den USA geführt hat, verurteilte die Angriffe Israels.

IAEA: Kein erhöhtes Strahlungsniveau an Nuklearanlage Natanz

Die iranischen Behörden haben an der von Israel bombardierten Nuklearanlage Natanz keine erhöhten Strahlungslevel festgestellt, wie der Chef der internationalen Atomenergiebehörde, Rafael Grossi, sagte. Die iranischen Behörden hätten die IAEA zudem darüber informiert, dass das Atomkraftwerk Bushehr kein Ziel der Angriffe war.

Israel: Iran hat 100 Drohnen geschickt

Der Iran hat als Antwort auf die Militärschläge Israels Drohnen auf den Weg gebracht. Israel sei derzeit damit beschäftigt, 100 iranische Drohnen abzufangen, sagte Militärsprecher Effie Defrin.

Risikoagentur: Iran wird schnelle Gegenattacke versuchen

Der Iran wird nach Ansicht der Risikoberatungsfirma Eurasia Group versuchen, möglichst schnell gegen Israel zurückzuschlagen. Dieser Angriff könnte aber limitiert werden wegen der Schäden durch die israelischen Schläge. Der Iran sei üblicherweise in der Lage, eine Antwort mit Drohnen und Raketen innerhalb von 24 Stunden zu lancieren. "Aber das Militär hat dieses Ausmaß an Zerstörung bisher noch nicht gesehen", so Eurasia Group weiter. Die Agentur geht ebenfalls davon aus, dass sich der Iran aus den Atomgesprächen mit den USA zurückziehen wird.

IAEA: Nuklearanlage Natanz im Iran getroffen

Die Atomanlage Natanz ist beim Angriff Israels auf den Iran getroffen worden, wie der Chef der Internationalen Atomenergiebehörde IAEA, Rafael Grossi, sagte. Die IAEA sei in Kontakt mit den iranischen Behörden und lokalen Inspektoren wegen der Strahlungsniveaus. "Die IAEA überwacht die sehr besorgniserregende Situation im Iran sehr genau", sagte er.

Netanjahu: Sehr erfolgreicher erster Angriff

Der Eröffnungsangriff auf Israel war nach Ansicht von Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu "sehr erfolgreich". "Wir haben hochrangige Kommandeure und Wissenschaftler getroffen, die die Entwicklung von Atomwaffen und Atomanlagen vorantreiben", sagte er in einer Videobotschaft. Er sagte, die Israelis sollten sich darauf einstellen, länger in den Bunkern zu bleiben, als sie es gewohnt sind. In Israel werden die Menschen normalerweise angewiesen, nach dem Ertönen einer Sirene etwa 10 Minuten lang in den Bunkern zu bleiben.

Israel greift den Iran an

Israel hat über Nacht einen umfassenden Angriff auf das iranische Atomprogramm und die militärische Führung gestartet. Dutzende von Zielen wurden getroffen. Der Chef der Revolutionsgarden wurde getötet. Die Operation stürzt die Region in einen neuen Konflikt mit ungewissen Folgen. Israel meldete, der Angriff habe auf das iranische Atomprogramm und andere Militärstandorte sowie auf iranische Militärkommandanten und Atomwissenschaftler gezielt. Dutzende Flugzeuge schlossen die erste Angriffswelle vor dem Morgengrauen am Freitag ab, so Israel.

