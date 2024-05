NASDAQ 100-Handel aktuell: NASDAQ 100 gibt am Mittwochnachmittag nach

NASDAQ 100 im Blick

Der NASDAQ 100 zeigt sich derzeit wenig bewegt.

Am Mittwoch bewegt sich der NASDAQ 100 um 20:00 Uhr via NASDAQ 0,10 Prozent tiefer bei 18.073,19 Punkten. Zum Start des Mittwochshandels stand ein Verlust von 0,573 Prozent auf 17.987,70 Punkte an der Kurstafel, nach 18.091,45 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 17.987,70 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 18.135,34 Punkten verzeichnete.

NASDAQ 100-Jahreshoch und -Jahrestief

Seit Wochenbeginn ging es für den NASDAQ 100 bereits um 0,681 Prozent nach oben. Der NASDAQ 100 bewegte sich noch vor einem Monat, am 08.04.2024, bei 18.100,19 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 08.02.2024, verzeichnete der NASDAQ 100 einen Wert von 17.783,17 Punkten. Vor einem Jahr, am 08.05.2023, wurde der NASDAQ 100 auf 13.291,64 Punkte taxiert.

Seit Jahresbeginn 2024 legte der Index bereits um 9,24 Prozent zu. Bei 18.464,70 Punkten erreichte der NASDAQ 100 bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief beträgt hingegen 16.249,19 Punkte.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im NASDAQ 100

Unter den stärksten Einzelwerten im NASDAQ 100 befinden sich aktuell Charter A (+ 4,55 Prozent auf 280,19 USD), Datadog A (+ 4,19 Prozent auf 117,12 USD), Constellation Energy (+ 2,80 Prozent auf 206,19 USD), Vertex Pharmaceuticals (+ 2,76 Prozent auf 421,57 USD) und Comcast (+ 2,65 Prozent auf 39,51 USD). Unter Druck stehen im NASDAQ 100 hingegen Align Technology (-5,94 Prozent auf 269,50 USD), Intel (-2,92 Prozent auf 29,79 USD), Atlassian A (-2,92 Prozent auf 178,75 USD), PayPal (-2,70 Prozent auf 64,14 USD) und Illumina (-2,65 Prozent auf 109,83 USD).

NASDAQ 100-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Im NASDAQ 100 weist die Tesla-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via NASDAQ 8.748.047 Aktien gehandelt. Im NASDAQ 100 weist die Microsoft-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 2,860 Bio. Euro den größten Börsenwert auf.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ 100-Titel im Fokus

Die Walgreens Boots Alliance-Aktie verzeichnet mit 5,38 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100. Die höchste Dividendenrendite ist 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,80 Prozent bei der Walgreens Boots Alliance-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.net