NASDAQ Composite aktuell: NASDAQ Composite notiert letztendlich im Plus

Index im Blick

Der NASDAQ Composite beendete den Handelstag stabil.

Werte in diesem Artikel

Der NASDAQ Composite beendete den Montagshandel nahezu unverändert (plus 0,03 Prozent) bei 16.253,96 Punkten. In den Montagshandel ging der NASDAQ Composite 0,226 Prozent fester bei 16.285,18 Punkten, nach 16.248,52 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der NASDAQ Composite bei 16.323,60 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 16.220,72 Punkten.

So bewegt sich der NASDAQ Composite auf Jahressicht

Noch vor einem Monat, am 08.03.2024, bewegte sich der NASDAQ Composite bei 16.085,11 Punkten. Vor drei Monaten, am 08.01.2024, wies der NASDAQ Composite einen Stand von 14.843,77 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 06.04.2023, wies der NASDAQ Composite 12.087,96 Punkte auf.

Der Index stieg seit Beginn des Jahres 2024 bereits um 10,08 Prozent zu. Der NASDAQ Composite verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 16.538,86 Punkten. Bei 14.477,57 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

NASDAQ Composite-Tops und -Flops

Die Top-Aktien im NASDAQ Composite sind aktuell AXT (+ 14,79 Prozent auf 3,57 USD), Enzon Pharmaceuticals (+ 13,86 Prozent auf 0,08 USD), Red Robin Gourmet Burgers (+ 7,89 Prozent auf 6,84 USD), Nortech Systems (+ 7,41 Prozent auf 15,80 USD) und New York Community Bancorp (+ 5,45 Prozent auf 3,29 USD). Auf der Verliererseite im NASDAQ Composite stehen derweil Taylor Devices (-15,46 Prozent auf 51,40 USD), Escalon Medical (-11,40 Prozent auf 0,19 USD), Ebix (-10,88 Prozent auf 0,81 USD), Agenus (-7,58 Prozent auf 0,47 USD) und AmeriServ Financial (-6,85 Prozent auf 2,31 USD).

NASDAQ Composite-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Aktuell weist die Intel-Aktie das größte Handelsvolumen im NASDAQ Composite auf. Zuletzt wurden via NASDAQ 17.252.683 Aktien gehandelt. Die Microsoft-Aktie sticht im NASDAQ Composite mit einer Marktkapitalisierung von 2,919 Bio. Euro heraus.

KGV und Dividende der NASDAQ Composite-Werte

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite hat 2025 laut FactSet-Schätzung die Bed Bath Beyond-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 0,05 zu Buche schlagen. Die Comtech Telecommunications-Aktie zeigt 2024 laut FactSet-Schätzung mit 15,21 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.net