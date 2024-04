NASDAQ-Handel NASDAQ Composite verbucht am Freitagmittag Abschläge

NASDAQ Composite-Marktbericht

Der NASDAQ Composite verzeichnet heute Verluste.

Am Freitag bewegt sich der NASDAQ Composite um 17:57 Uhr via NASDAQ 1,23 Prozent schwächer bei 15.409,61 Punkten. Zum Handelsstart stand ein Verlust von 0,349 Prozent auf 15.547,10 Punkte an der Kurstafel, nach 15.601,50 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des NASDAQ Composite lag heute bei 15.576,70 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 15.408,83 Punkten erreichte.

NASDAQ Composite-Entwicklung auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn fiel der NASDAQ Composite bereits um 5,33 Prozent zurück. Noch vor einem Monat, am 19.03.2024, betrug der NASDAQ Composite-Kurs 16.166,79 Punkte. Der NASDAQ Composite stand noch vor drei Monaten, am 19.01.2024, bei 15.310,97 Punkten. Vor einem Jahr, am 19.04.2023, wies der NASDAQ Composite 12.157,23 Punkte auf.

Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2024 bereits um 4,36 Prozent nach oben. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des NASDAQ Composite bereits bei 16.538,86 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 14.477,57 Punkten markiert.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im NASDAQ Composite

Unter den stärksten Einzelwerten im NASDAQ Composite befinden sich aktuell Ebix (+ 7,14 Prozent auf 0,68 USD), Sangamo Therapeutics (+ 6,82 Prozent auf 0,52 USD), Cumulus Media A (+ 5,73 Prozent auf 2,95 USD), Fifth Third Bancorp (+ 5,49 Prozent auf 36,10 USD) und LSI Industries (+ 4,79 Prozent auf 14,66 USD). Unter den schwächsten NASDAQ Composite-Aktien befinden sich derweil Netflix (-8,34 Prozent auf 559,61 USD), Integra LifeSciences (-7,21 Prozent auf 29,35 USD), SMC (-5,69 Prozent auf 76.700,00 JPY), Harvard Bioscience (-3,78 Prozent auf 3,82 USD) und AXT (-3,74 Prozent auf 2,83 USD).

Welche Aktien im NASDAQ Composite das größte Handelsvolumen aufweisen

Das Handelsvolumen der Apple-Aktie ist im NASDAQ Composite derzeit am höchsten. 8.618.244 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Die Microsoft-Aktie hat im NASDAQ Composite mit 2,875 Bio. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

Dieses KGV weisen die NASDAQ Composite-Werte auf

Unter den NASDAQ Composite-Aktien präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Bed Bath Beyond-Aktie mit 0,05 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 21,33 Prozent ist die höchste Dividendenrendite 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Comtech Telecommunications-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.net