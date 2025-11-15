Nazara Technologies zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Nazara Technologies hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 12.11.2025 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2025 abgelaufen war.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 0,85 INR gegenüber 0,720 INR im Vorjahresquartal verkündet.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 65,07 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 5,26 Milliarden INR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 3,19 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

