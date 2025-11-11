NEL ASA Aktie News: E-Mobilität Wasserstoff Index Aktie NEL ASA fällt am Vormittag

Kursverlauf

Die Aktie von NEL ASA gehört am Dienstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im Tradegate-Handel verbilligte sie sich um 1,0 Prozent auf 0,235 EUR.

Das Papier von NEL ASA gab in der Tradegate-Sitzung ab. Um 09:15 Uhr ging es um 1,0 Prozent auf 0,235 EUR abwärts. Die NEL ASA-Aktie gab in der Spitze bis auf 0,230 EUR nach. Bei 0,238 EUR eröffnete der Anteilsschein. Die Anzahl der bisher gehandelten NEL ASA-Aktien beläuft sich auf 1.183.261 Stück.

Bei 0,334 EUR markierte der Titel am 12.03.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die NEL ASA-Aktie derzeit noch 42,206 Prozent Luft nach oben. Der Anteilsschein verbuchte am 07.03.2025 Kursverluste bis auf 0,166 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 29,259 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Zuletzt erhielten NEL ASA-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 NOK. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 NOK aus. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 3,24 NOK je NEL ASA-Aktie aus.

Am 29.10.2025 hat NEL ASA die Kennzahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,05 NOK je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte NEL ASA ebenfalls -0,07 NOK je Aktie eingebüßt. Mit einem Umsatz von 303,37 Mio. NOK, gegenüber 365,90 Mio. NOK im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 17,09 Prozent präsentiert.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2025 dürfte NEL ASA am 04.03.2026 präsentieren.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem NEL ASA-Verlust in Höhe von -0,290 NOK je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur NEL ASA-Aktie

NEL-Aktie zieht kräftig an: Neue Kooperation mit GreenH für Wasserstoffprojekte

NEL-Aktie auf Höhenflug: Großauftrag lässt Aktienkurs explodieren

NEL ASA-Aktie schließt in Rot: Wasserstoffkonzern grenzt Verluste ein - Umsatz rückläufig