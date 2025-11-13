DAX24.226 -0,6%Est505.790 ±0,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,00 +2,8%Nas23.406 -0,3%Bitcoin88.581 +1,1%Euro1,1612 +0,2%Öl63,03 +0,6%Gold4.230 +0,8%
US-Shutdown beendet: DAX gibt nach -- Siemens erneut mit Rekordgewinn -- RENK auf Wachstumskurs -- Rheinmetall, HENSOLDT, Merck, NEL, Palantir, Deutsche Telekom, DroneShield im Fokus
So entwickeln sich Bitcoin & Co. am Mittag So entwickeln sich Bitcoin & Co. am Mittag
Notierung im Fokus

NEL ASA Aktie News: E-Mobilität Wasserstoff Index Aktie NEL ASA am Donnerstagmittag mit positiven Vorzeichen

13.11.25 12:04 Uhr
Die Aktie von NEL ASA zählt am Donnerstagmittag zu den Gewinnern des Tages. Die NEL ASA-Aktie stand in der Tradegate-Sitzung zuletzt 0,4 Prozent im Plus bei 0,226 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
NEL ASA
0,23 EUR 0,01 EUR 2,33%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 11:50 Uhr sprang die NEL ASA-Aktie im Tradegate-Handel an und legte um 0,4 Prozent auf 0,226 EUR zu. Die NEL ASA-Aktie zog in der Spitze bis auf 0,230 EUR an. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 0,224 EUR. Bisher wurden via Tradegate 775.178 NEL ASA-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 12.03.2025 erreichte der Anteilsschein mit 0,334 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 47,482 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 0,166 EUR erreichte der Anteilsschein am 07.03.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die NEL ASA-Aktie derzeit noch 26,634 Prozent Luft nach unten.

NEL ASA-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,000 NOK. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 NOK belaufen. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 3,24 NOK für die NEL ASA-Aktie aus.

Die Zahlen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte NEL ASA am 29.10.2025. Der Verlust je Anteilsschein wurde bei -0,05 NOK vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls -0,07 NOK je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 17,09 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 365,90 Mio. NOK. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 303,37 Mio. NOK.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird am 04.03.2026 erwartet.

Experten prognostizieren für das Jahr 2025 einen Verlust in Höhe von -0,290 NOK je NEL ASA-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur NEL ASA-Aktie

NEL-Aktie zieht kräftig an: Neue Kooperation mit GreenH für Wasserstoffprojekte

NEL-Aktie auf Höhenflug: Großauftrag lässt Aktienkurs explodieren

NEL ASA-Aktie schließt in Rot: Wasserstoffkonzern grenzt Verluste ein - Umsatz rückläufig

Analysen zu NEL ASA

DatumRatingAnalyst
30.09.2025NEL ASA HoldJefferies & Company Inc.
28.04.2025NEL ASA Sector PerformRBC Capital Markets
12.03.2025NEL ASA Market-PerformBernstein Research
14.01.2025NEL ASA Market-PerformBernstein Research
13.01.2025NEL ASA Sector PerformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
22.10.2024NEL ASA OutperformRBC Capital Markets
16.10.2024NEL ASA OutperformRBC Capital Markets
15.10.2024NEL ASA OutperformRBC Capital Markets
01.10.2024NEL ASA BuyGoldman Sachs Group Inc.
01.10.2024NEL ASA OutperformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
30.09.2025NEL ASA HoldJefferies & Company Inc.
28.04.2025NEL ASA Sector PerformRBC Capital Markets
12.03.2025NEL ASA Market-PerformBernstein Research
14.01.2025NEL ASA Market-PerformBernstein Research
13.01.2025NEL ASA Sector PerformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
11.11.2024NEL ASA UnderperformJefferies & Company Inc.
18.07.2024NEL ASA SellUBS AG
16.07.2024NEL ASA SellUBS AG
04.03.2024NEL ASA SellUBS AG
28.02.2024NEL ASA SellUBS AG

