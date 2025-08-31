Nemetschek SE Aktie News: Nemetschek SE büßt am Mittag ein

Kurs der Nemetschek SE

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Nemetschek SE. Zuletzt ging es für die Nemetschek SE-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 2,2 Prozent auf 115,10 EUR.

Die Nemetschek SE-Aktie wies um 11:48 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 2,2 Prozent auf 115,10 EUR abwärts. Bei 114,80 EUR markierte die Nemetschek SE-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 117,50 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 14.630 Nemetschek SE-Aktien den Besitzer.

Am 11.08.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 138,50 EUR an. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 20,33 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 86,60 EUR. Dieser Wert wurde am 07.09.2024 erreicht. Mit einem Abschlag von mindestens 24,76 Prozent könnte die Nemetschek SE-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,550 EUR an Nemetschek SE-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,617 EUR. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 122,39 EUR je Nemetschek SE-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Nemetschek SE am 31.07.2025. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,45 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,36 EUR je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz wurden 290,03 Mio. EUR gegenüber 227,69 Mio. EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die Nemetschek SE-Bilanz für Q3 2025 wird am 05.11.2025 erwartet. Die Vorlage der Q3 2026-Ergebnisse wird von Experten am 22.10.2026 erwartet.

Experten taxieren den Nemetschek SE-Gewinn für das Jahr 2025 auf 1,89 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Nemetschek SE-Aktie

So schätzen die Analysten die Zukunft der Nemetschek SE-Aktie ein

TecDAX-Papier Nemetschek SE-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Nemetschek SE-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

TecDAX-Wert Nemetschek SE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Nemetschek SE von vor einem Jahr eingefahren