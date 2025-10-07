Nemetschek SE Aktie News: Nemetschek SE am Dienstagvormittag mit roter Tendenz

Nemetschek SE im Fokus

Die Aktie von Nemetschek SE gehört am Dienstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Nemetschek SE-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,3 Prozent auf 109,50 EUR.

Die Nemetschek SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:05 Uhr 0,3 Prozent im Minus bei 109,50 EUR. Im Tief verlor die Nemetschek SE-Aktie bis auf 109,30 EUR. Bei 109,60 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Im heutigen Handel wurden bisher 1.663 Nemetschek SE-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 11.08.2025 auf bis zu 138,50 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 26,48 Prozent. Bei 88,90 EUR fiel das Papier am 07.04.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Nemetschek SE-Aktie 18,81 Prozent sinken.

Nachdem im Jahr 2024 0,550 EUR an Nemetschek SE-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,620 EUR aus. Analysten bewerten die Nemetschek SE-Aktie im Durchschnitt mit 122,94 EUR.

Nemetschek SE veröffentlichte am 31.07.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,45 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,36 EUR je Aktie erzielt worden. Im abgelaufenen Quartal hat Nemetschek SE 290,03 Mio. EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 27,38 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 227,69 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Die Nemetschek SE-Bilanz für Q3 2025 wird am 05.11.2025 erwartet. Die Veröffentlichung der Nemetschek SE-Ergebnisse für Q3 2026 erwarten Experten am 22.10.2026.

Experten gehen davon aus, dass Nemetschek SE im Jahr 2025 1,89 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

