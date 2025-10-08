Nemetschek SE Aktie News: Nemetschek SE am Mittag mit stabiler Tendenz

Aktie im Blick

Die Aktie von Nemetschek SE zeigt sich am Mittwochmittag ohne große Bewegung. Kaum Bewegung ließ sich zuletzt bei der Nemetschek SE-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via XETRA bei 109,90 EUR.

Die Nemetschek SE-Aktie wies um 11:43 Uhr kaum Veränderungen aus. Im XETRA-Handel notierte das Papier bei 109,90 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Nemetschek SE-Aktie bisher bei 110,00 EUR. In der Spitze fiel die Nemetschek SE-Aktie bis auf 108,80 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 109,30 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Nemetschek SE-Aktien beläuft sich auf 5.395 Stück.

Bei 138,50 EUR erreichte der Titel am 11.08.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Nemetschek SE-Aktie liegt somit 20,65 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei 88,90 EUR erreichte der Anteilsschein am 07.04.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Nemetschek SE-Aktie liegt somit 23,62 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2024 erhielten Nemetschek SE-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,550 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,620 EUR. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 122,94 EUR für die Nemetschek SE-Aktie aus.

Am 31.07.2025 lud Nemetschek SE zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,45 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,36 EUR je Aktie generiert. Umsatzseitig wurden 290,03 Mio. EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Nemetschek SE 227,69 Mio. EUR umgesetzt.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 05.11.2025 terminiert. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz am 22.10.2026.

In der Nemetschek SE-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 1,89 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Nemetschek SE-Aktie

Berenberg hebt Kursziel für Nemetschek und empfiehlt Kauf - Aktie zieht deutlich an

TecDAX-Titel Nemetschek SE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Nemetschek SE von vor 5 Jahren eingebracht

Nemetschek SE-Aktie: Das sind die Analysten-Einstufungen des vergangenen Monats