Nemetschek SE Aktie News: Nemetschek SE legt am Dienstagmittag zu

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Nemetschek SE. Zuletzt konnte die Aktie von Nemetschek SE zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,7 Prozent auf 110,60 EUR.

Das Papier von Nemetschek SE legte um 11:48 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,7 Prozent auf 110,60 EUR. Bei 110,60 EUR erreichte die Nemetschek SE-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Den Handelstag beging das Papier bei 109,60 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 7.106 Nemetschek SE-Aktien.

Am 11.08.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 138,50 EUR an. Der derzeitige Kurs der Nemetschek SE-Aktie liegt somit 20,14 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Anteilsschein verbuchte am 07.04.2025 Kursverluste bis auf 88,90 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 19,62 Prozent würde die Nemetschek SE-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Nemetschek SE-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,550 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,620 EUR belaufen. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 122,94 EUR.

Nemetschek SE gewährte am 31.07.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,45 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,36 EUR je Aktie vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 290,03 Mio. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 27,38 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 227,69 Mio. EUR in den Büchern standen.

Voraussichtlich am 05.11.2025 dürfte Nemetschek SE Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren. Experten erwarten die Q3 2026-Kennzahlen am 22.10.2026.

Experten gehen davon aus, dass Nemetschek SE im Jahr 2025 1,89 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

