Nemetschek SE Aktie News: Nemetschek SE am Mittwochvormittag mit Abschlägen

Aktie im Blick

Die Aktie von Nemetschek SE gehört am Mittwochvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Nemetschek SE-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 1,1 Prozent auf 108,80 EUR.

Das Papier von Nemetschek SE gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 09:04 Uhr ging es um 1,1 Prozent auf 108,80 EUR abwärts. Die Nemetschek SE-Aktie gab in der Spitze bis auf 108,80 EUR nach. Mit einem Wert von 109,30 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 900 Nemetschek SE-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 11.08.2025 bei 138,50 EUR. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Nemetschek SE-Aktie 27,30 Prozent zulegen. Am 07.04.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 88,90 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Nemetschek SE-Aktie 22,38 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nemetschek SE-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,550 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,620 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 122,94 EUR je Nemetschek SE-Aktie an.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Nemetschek SE am 31.07.2025. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,45 EUR, nach 0,36 EUR im Vorjahresvergleich. Umsatzseitig wurden 290,03 Mio. EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Nemetschek SE 227,69 Mio. EUR umgesetzt.

Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von Nemetschek SE wird am 05.11.2025 gerechnet. Experten kalkulieren am 22.10.2026 mit der Veröffentlichung der Q3 2026-Bilanz von Nemetschek SE.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 1,89 EUR je Nemetschek SE-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Nemetschek SE-Aktie

Berenberg hebt Kursziel für Nemetschek und empfiehlt Kauf - Aktie zieht deutlich an

TecDAX-Titel Nemetschek SE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Nemetschek SE von vor 5 Jahren eingebracht

Nemetschek SE-Aktie: Das sind die Analysten-Einstufungen des vergangenen Monats