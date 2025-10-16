DAX24.273 +0,4%Est505.649 +0,8%MSCI World4.311 +0,2%Top 10 Crypto15,01 -1,4%Nas22.693 +0,1%Bitcoin93.265 -1,9%Euro1,1665 +0,2%Öl62,14 -0,5%Gold4.226 +0,4%
Nemetschek SE im Blick

Nemetschek SE Aktie News: Nemetschek SE am Donnerstagnachmittag mit Abschlägen

16.10.25 16:08 Uhr
Nemetschek SE Aktie News: Nemetschek SE am Donnerstagnachmittag mit Abschlägen

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Nemetschek SE. Die Nemetschek SE-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 0,5 Prozent auf 105,50 EUR nach.

Nemetschek SE
105,20 EUR -1,30 EUR -1,22%
Die Aktie notierte um 15:52 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,5 Prozent auf 105,50 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Nemetschek SE-Aktie bisher bei 104,80 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 105,10 EUR. Bisher wurden via XETRA 33.318 Nemetschek SE-Aktien gekauft oder verkauft.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (138,50 EUR) erklomm das Papier am 11.08.2025. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Nemetschek SE-Aktie mit einem Kursplus von 31,28 Prozent wieder erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 88,90 EUR. Dieser Wert wurde am 07.04.2025 erreicht. Derzeit notiert die Nemetschek SE-Aktie damit 18,67 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,550 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,620 EUR. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 122,94 EUR aus.

Nemetschek SE ließ sich am 31.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Nemetschek SE hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,45 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,36 EUR je Aktie gewesen. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 27,38 Prozent auf 290,03 Mio. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 227,69 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 05.11.2025 veröffentlicht. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz auf den 22.10.2026.

Den erwarteten Gewinn je Nemetschek SE-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 1,89 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Nemetschek SE-Aktie

Nachrichten zu Nemetschek SE

Analysen zu Nemetschek SE

DatumRatingAnalyst
14:01Nemetschek SE UnderweightJP Morgan Chase & Co.
03.10.2025Nemetschek SE BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
01.10.2025Nemetschek SE BuyGoldman Sachs Group Inc.
25.09.2025Nemetschek SE UnderweightJP Morgan Chase & Co.
23.09.2025Nemetschek SE HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
