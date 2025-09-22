Nemetschek SE Aktie News: Nemetschek SE am Dienstagnachmittag stärker

Aktie im Blick

Die Aktie von Nemetschek SE gehört am Dienstagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Nemetschek SE nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,8 Prozent auf 109,60 EUR.

Im XETRA-Handel gewannen die Nemetschek SE-Papiere um 15:52 Uhr 0,8 Prozent. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Nemetschek SE-Aktie bisher bei 110,10 EUR. Mit einem Wert von 109,00 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 13.295 Nemetschek SE-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (138,50 EUR) erklomm das Papier am 11.08.2025. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 26,37 Prozent hinzugewinnen. Am 26.09.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 88,05 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 19,66 Prozent.

Nachdem Nemetschek SE seine Aktionäre 2024 mit 0,550 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,621 EUR je Aktie ausschütten. Das durchschnittliche Kursziel der Nemetschek SE-Aktie wird bei 122,39 EUR angegeben.

Am 31.07.2025 hat Nemetschek SE in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. In Sachen EPS wurden 0,45 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Nemetschek SE 0,36 EUR je Aktie eingenommen. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 27,38 Prozent auf 290,03 Mio. EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 227,69 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 05.11.2025 veröffentlicht. Die Vorlage der Q3 2026-Ergebnisse wird von Experten am 22.10.2026 erwartet.

Von Analysten wird erwartet, dass Nemetschek SE im Jahr 2025 1,89 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Nemetschek SE-Aktie

TecDAX-Titel Nemetschek SE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Nemetschek SE von vor einem Jahr abgeworfen

TecDAX-Titel Nemetschek SE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Nemetschek SE-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

Nemetschek-Aktie höher: Nemetschek kauft US-Unternehmen Firmus AI