Nestlé Aktie News: STOXX 50 Aktie Nestlé kommt am Dienstagnachmittag kaum vom Fleck

Die Aktie von Nestlé zeigt sich am Dienstagnachmittag ohne große Bewegung. Bei der Nestlé-Aktie ließ sich zuletzt kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im SIX SX-Handel hat das Papier einen Wert von 71,92 CHF.

Die Nestlé-Aktie wies um 15:53 Uhr kaum Veränderungen aus. Im SIX SX-Handel notierte das Papier bei 71,92 CHF. Bei 72,12 CHF erreichte die Nestlé-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. In der Spitze büßte die Nestlé-Aktie bis auf 71,68 CHF ein. Bei 71,82 CHF ging der Anteilsschein in den SIX SX-Handel. Der Tagesumsatz der Nestlé-Aktie belief sich zuletzt auf 818.541 Aktien.

Am 24.03.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 91,72 CHF und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 27,53 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 04.08.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 69,90 CHF und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Abschläge von 2,81 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Für Nestlé-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 3,05 CHF. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 3,09 CHF ausgeschüttet werden. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 82,31 CHF.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird am 19.02.2026 erwartet. Mit der Präsentation der Q4 2026-Finanzergebnisse von Nestlé rechnen Experten am 18.02.2027.

Experten gehen davon aus, dass Nestlé im Jahr 2025 4,32 CHF je Aktie Gewinn verbuchen wird.

