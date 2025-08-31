Nestlé Aktie
Marktkap. 203,33 Mrd. EURKGV 17,86 Div. Rendite 4,07%
WKN A0Q4DC
ISIN CH0038863350
Symbol NSRGF
Nestlé Market-Perform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Nestle mit einem Kursziel von 79 Franken auf "Market-Perform" belassen. Analyst Callum Elliott sprach am Montagabend mit Blick auf den Führungswechsel von einer überraschenden Wendung der Achterbahn. Für den neuen Chef sei es ein kometenhafter Aufstieg. Die Anleger dürften sich laut Elliott aber fragen, warum sich wieder für eine interne Lösung entschieden wurde - und dann noch in diesem Tempo. Extern könne nicht ernsthaft gesucht worden sein./rob/ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 01.09.2025 / 21:06 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.09.2025 / 21:06 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: 360b / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Nestlé Market-Perform
|Unternehmen:
Nestlé SA (Nestle)
|Analyst:
Bernstein Research
|Kursziel:
79,00 CHF
|Rating jetzt:
Market-Perform
|Kurs*:
74,81 CHF
|Abst. Kursziel*:
5,60%
|Rating vorher:
Market-Perform
|Kurs aktuell:
74,82 CHF
|Abst. Kursziel aktuell:
5,59%
|
Analyst Name:
Callum Elliott
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
82,31 CHF
*zum Zeitpunkt der Analyse
