Heute im Fokus
DAX unter Druck -- DEUTZ steigt ins Rüstungsgeschäft ein -- NIO setzt mehr um -- SMA Solar, Lucid, DroneShield, Siemens Energy, Rheinmetall, RENK, HENSOLDT, Commerzbank, Tesla, Palantir im Fokus
Goldpreis, Gaspreis, Ölpreis und Co. im Überblick
Aktienempfehlung Deutsche Bank-Aktie: Morgan Stanley bewertet Anteilsschein in neuer Analyse
Nestlé Aktie

79,80 EUR -0,46 EUR -0,57 %
STU
74,82 CHF -0,67 CHF -0,89 %
SWX
Marktkap. 203,33 Mrd. EUR

KGV 17,86 Div. Rendite 4,07%
Bernstein Research

Nestlé Market-Perform

12:06 Uhr
Nestlé Market-Perform
Nestlé SA (Nestle)
79,80 EUR -0,46 EUR -0,57%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Nestle mit einem Kursziel von 79 Franken auf "Market-Perform" belassen. Analyst Callum Elliott sprach am Montagabend mit Blick auf den Führungswechsel von einer überraschenden Wendung der Achterbahn. Für den neuen Chef sei es ein kometenhafter Aufstieg. Die Anleger dürften sich laut Elliott aber fragen, warum sich wieder für eine interne Lösung entschieden wurde - und dann noch in diesem Tempo. Extern könne nicht ernsthaft gesucht worden sein./rob/ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 01.09.2025 / 21:06 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.09.2025 / 21:06 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

12:06 Nestlé Market-Perform Bernstein Research
11:46 Nestlé Neutral JP Morgan Chase & Co.
09:41 Nestlé Add Baader Bank
08:16 Nestlé Sector Perform RBC Capital Markets
08:01 Nestlé Neutral UBS AG
