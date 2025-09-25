Nestlé Aktie News: STOXX 50 Aktie Nestlé am Freitagnachmittag in Grün

Aktie im Fokus

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Nestlé. Zuletzt sprang die Nestlé-Aktie im SIX SX-Handel an und legte um 0,2 Prozent auf 71,16 CHF zu.

Die Nestlé-Aktie konnte um 15:53 Uhr im SIX SX-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,2 Prozent auf 71,16 CHF. Das bisherige Tageshoch markierte die Nestlé-Aktie bei 71,67 CHF. Bei 71,03 CHF startete der Titel in den SIX SX-Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 846.531 Nestlé-Aktien umgesetzt.

Bei 91,72 CHF markierte der Titel am 24.03.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 28,89 Prozent über dem aktuellen Kurs der Nestlé-Aktie. Kursverluste drückten das Papier am 04.08.2025 auf bis zu 69,90 CHF und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Nestlé-Aktie derzeit noch 1,77 Prozent Luft nach unten.

Im Jahr 2024 erhielten Nestlé-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 3,05 CHF. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 3,09 CHF. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Nestlé-Aktie bei 82,31 CHF.

Die Nestlé-Bilanz für Q4 2025 wird am 19.02.2026 erwartet. Einen Blick in die Q4 2026-Bilanz können Nestlé-Anleger Experten zufolge am 18.02.2027 werfen.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Nestlé-Gewinn in Höhe von 4,32 CHF je Aktie aus.

