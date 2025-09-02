DAX 23.679 +0,8%ESt50 5.339 +0,9%Top 10 Crypto 15,69 -0,9%Dow 45.296 -0,6%Nas 21.280 -0,8%Bitcoin 95.636 +0,1%Euro 1,1656 +0,1%Öl 68,00 -1,6%Gold 3.536 +0,1%
Nestlé Aktie

80,90 EUR +0,70 EUR +0,87 %
STU
74,92 CHF -0,01 CHF -0,01 %
SWX
Marktkap. 203,83 Mrd. EUR

KGV 17,86 Div. Rendite 4,07%
WKN A0Q4DC

ISIN CH0038863350

Nestlé Hold

Aktie in diesem Artikel
Nestlé SA (Nestle)
80,90 EUR 0,70 EUR 0,87%
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Nestle mit einem Kursziel von 81 Franken auf "Hold" belassen. Der Wechsel komme zu einer Zeit, in der die Anleger die Schweizer gerade langsam wieder etwas optimistischer eingeschätzt hätten, schrieb Tom Sykes in seinem am Mittwoch vorliegenden Kommentar zur Entlassung des Konzernchefs und der Neubesetzung des Postens./ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.09.2025 / 08:10 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Taina Sohlman / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Nestlé Hold

Unternehmen:
Nestlé SA (Nestle)		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
81,00 CHF
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
74,73 CHF		 Abst. Kursziel*:
8,39%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
74,92 CHF		 Abst. Kursziel aktuell:
8,12%
Analyst Name:
Tom Sykes 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
82,31 CHF

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Nestlé SA (Nestle)

11:11 Nestlé Hold Deutsche Bank AG
02.09.25 Nestlé Market-Perform Bernstein Research
02.09.25 Nestlé Neutral JP Morgan Chase & Co.
02.09.25 Nestlé Add Baader Bank
02.09.25 Nestlé Sector Perform RBC Capital Markets
mehr Analysen

