Nestle-Präsident Bulcke gibt Amt vorzeitig ab
VEVEY (dpa-AFX) - Beim Nahrungsmittelkonzern Nestlé kommt es zu einem weiteren, gewichtigen Abgang im Management. Verwaltungsratspräsident Paul Bulcke tritt nun vorzeitig zurück. Sein Abgang folgt auf die Entlassung von Nestlé-Chef Laurent Freixe von Anfang September. Der Druck auf den 71-jährigen Bulcke wurde nach dem zweiten Abgang eines Nestlé-Chefs binnen eines Jahres offenbar zu groß. Nun wird Bulckes designierter Nachfolger Pablo Isla das Präsidium des Nahrungsmittelkonzerns per 1. Oktober übernehmen, wie Nestlé am Dienstag mitteilte. Der derzeitige Nestlé-Vizepräsident Isla hätte laut dem ursprünglichen Plan erst an der Generalversammlung am 16. April zum neuen Präsidenten gewählt werden sollen.
"Für mich ist jetzt der richtige Zeitpunkt gekommen, mich zurückzuziehen und den geplanten Übergang zu beschleunigen", wird Bulcke in der Mitteilung zitiert. Pablo Isla und der neue Chef Philipp Navratil könnten die Strategie von Nestlé vorantreiben und das Unternehmen mit neuen Perspektiven leiten.
Nestlé-Chef Laurent Freixe musste Anfang September wegen einer verheimlichten Affäre mit einer Direktunterstellten seinen Posten räumen. Aktionäre warfen Bulcke danach mangelndes Fingerspitzengefühl bei den Personalentscheiden vor./tp/mk/AWP/jha
