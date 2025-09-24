Nestlé Aktie News: STOXX 50 Aktie Nestlé am Donnerstagvormittag leichter
Die Aktie von Nestlé gehört am Donnerstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der SIX SX-Sitzung 0,2 Prozent auf 71,13 CHF.
Werte in diesem Artikel
Das Papier von Nestlé befand sich um 09:06 Uhr im Sinkflug und gab im SIX SX-Handel 0,2 Prozent auf 71,13 CHF ab. Die Nestlé-Aktie sank bis auf 70,88 CHF. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 71,01 CHF. Im SIX SX-Handel wechselten bis jetzt 199.891 Nestlé-Aktien den Besitzer.
Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 24.03.2025 bei 91,72 CHF. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Nestlé-Aktie 28,95 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 04.08.2025 (69,90 CHF). Mit Abgaben von 1,73 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.
In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 3,09 CHF. Im Vorjahr hatte Nestlé 3,05 CHF je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 82,31 CHF für die Nestlé-Aktie.
Die Kennzahlen für Q4 2025 dürfte Nestlé am 19.02.2026 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2026-Bilanz am 18.02.2027.
Im Vorfeld schätzen Experten, dass Nestlé einen Gewinn von 4,32 CHF je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.
Redaktion finanzen.net
Die aktuellsten News zur Nestlé-Aktie
SMI-Titel Nestlé-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Nestlé von vor 5 Jahren verloren
Nestlé-Aktie im Minus: Chairman Paul Bulcke tritt zurück
SMI-Wert Nestlé-Aktie: So viel hätte eine Investition in Nestlé von vor 3 Jahren gekostet
Ausgewählte Hebelprodukte auf Nestlé
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Nestlé
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Bildquellen: Taina Sohlman / Shutterstock.com
Nachrichten zu Nestlé SA (Nestle)
Analysen zu Nestlé SA (Nestle)
|Datum
|Rating
|Analyst
|17.09.2025
|Nestlé Sector Perform
|RBC Capital Markets
|04.09.2025
|Nestlé Hold
|Jefferies & Company Inc.
|03.09.2025
|Nestlé Hold
|Deutsche Bank AG
|02.09.2025
|Nestlé Market-Perform
|Bernstein Research
|02.09.2025
|Nestlé Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|Datum
|Rating
|Analyst
|02.09.2025
|Nestlé Add
|Baader Bank
|08.08.2025
|Nestlé Add
|Baader Bank
|28.07.2025
|Nestlé Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|24.07.2025
|Nestlé Kaufen
|DZ BANK
|24.07.2025
|Nestlé Add
|Baader Bank
|Datum
|Rating
|Analyst
|17.09.2025
|Nestlé Sector Perform
|RBC Capital Markets
|04.09.2025
|Nestlé Hold
|Jefferies & Company Inc.
|03.09.2025
|Nestlé Hold
|Deutsche Bank AG
|02.09.2025
|Nestlé Market-Perform
|Bernstein Research
|02.09.2025
|Nestlé Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|Datum
|Rating
|Analyst
|24.07.2025
|Nestlé Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|27.06.2025
|Nestlé Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|19.06.2025
|Nestlé Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|27.05.2025
|Nestlé Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|24.04.2025
|Nestlé Underperform
|Jefferies & Company Inc.
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Nestlé SA (Nestle) nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen