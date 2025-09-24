DAX23.600 -0,3%ESt505.457 -0,1%Top 10 Crypto15,43 -1,2%Dow46.121 -0,4%Nas22.498 -0,3%Bitcoin95.327 -1,2%Euro1,1739 ±-0,0%Öl68,93 -0,2%Gold3.761 +0,7%
DAX mit Verlusten -- Asiens Börsen verhalten -- Trump-Regierung senkt Autozölle für Europa -- Intel wirbt um Apple als Investor -- Plug Power, H&M, Autotitel, Rheinmetall im Fokus
Richtungssuche setzt sich fort: DAX verbucht am Donnerstag Verluste
EURO STOXX 50-Papier Air Liquide-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Air Liquide-Investment von vor 5 Jahren eingefahren
Aktienkurs im Fokus

Nestlé Aktie News: STOXX 50 Aktie Nestlé am Donnerstagvormittag leichter

25.09.25 09:26 Uhr
Nestlé Aktie News: STOXX 50 Aktie Nestlé am Donnerstagvormittag leichter

Die Aktie von Nestlé gehört am Donnerstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der SIX SX-Sitzung 0,2 Prozent auf 71,13 CHF.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Nestlé SA (Nestle)
71,37 CHF 0,09 CHF 0,13%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Das Papier von Nestlé befand sich um 09:06 Uhr im Sinkflug und gab im SIX SX-Handel 0,2 Prozent auf 71,13 CHF ab. Die Nestlé-Aktie sank bis auf 70,88 CHF. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 71,01 CHF. Im SIX SX-Handel wechselten bis jetzt 199.891 Nestlé-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 24.03.2025 bei 91,72 CHF. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Nestlé-Aktie 28,95 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 04.08.2025 (69,90 CHF). Mit Abgaben von 1,73 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 3,09 CHF. Im Vorjahr hatte Nestlé 3,05 CHF je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 82,31 CHF für die Nestlé-Aktie.

Die Kennzahlen für Q4 2025 dürfte Nestlé am 19.02.2026 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2026-Bilanz am 18.02.2027.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Nestlé einen Gewinn von 4,32 CHF je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Analysen zu Nestlé SA (Nestle)

DatumRatingAnalyst
17.09.2025Nestlé Sector PerformRBC Capital Markets
04.09.2025Nestlé HoldJefferies & Company Inc.
03.09.2025Nestlé HoldDeutsche Bank AG
02.09.2025Nestlé Market-PerformBernstein Research
02.09.2025Nestlé NeutralJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
02.09.2025Nestlé AddBaader Bank
08.08.2025Nestlé AddBaader Bank
28.07.2025Nestlé BuyGoldman Sachs Group Inc.
24.07.2025Nestlé KaufenDZ BANK
24.07.2025Nestlé AddBaader Bank
DatumRatingAnalyst
17.09.2025Nestlé Sector PerformRBC Capital Markets
04.09.2025Nestlé HoldJefferies & Company Inc.
03.09.2025Nestlé HoldDeutsche Bank AG
02.09.2025Nestlé Market-PerformBernstein Research
02.09.2025Nestlé NeutralJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
24.07.2025Nestlé UnderperformJefferies & Company Inc.
27.06.2025Nestlé UnderperformJefferies & Company Inc.
19.06.2025Nestlé UnderperformJefferies & Company Inc.
27.05.2025Nestlé UnderperformJefferies & Company Inc.
24.04.2025Nestlé UnderperformJefferies & Company Inc.

