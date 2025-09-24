Nestlé Aktie News: STOXX 50 Aktie Nestlé am Donnerstagvormittag leichter

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Nestlé gehört am Donnerstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der SIX SX-Sitzung 0,2 Prozent auf 71,13 CHF.

Das Papier von Nestlé befand sich um 09:06 Uhr im Sinkflug und gab im SIX SX-Handel 0,2 Prozent auf 71,13 CHF ab. Die Nestlé-Aktie sank bis auf 70,88 CHF. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 71,01 CHF. Im SIX SX-Handel wechselten bis jetzt 199.891 Nestlé-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 24.03.2025 bei 91,72 CHF. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Nestlé-Aktie 28,95 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 04.08.2025 (69,90 CHF). Mit Abgaben von 1,73 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 3,09 CHF. Im Vorjahr hatte Nestlé 3,05 CHF je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 82,31 CHF für die Nestlé-Aktie.

Die Kennzahlen für Q4 2025 dürfte Nestlé am 19.02.2026 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2026-Bilanz am 18.02.2027.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Nestlé einen Gewinn von 4,32 CHF je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

