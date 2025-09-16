Nestlé Aktie News: STOXX 50 Aktie Nestlé am Mittwochnachmittag billiger

Kursentwicklung

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Nestlé. Das Papier von Nestlé gab in der SIX SX-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,4 Prozent auf 71,36 CHF abwärts.

Die Aktie verlor um 15:53 Uhr in der SIX SX-Sitzung 0,4 Prozent auf 71,36 CHF. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Nestlé-Aktie bisher bei 71,07 CHF. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 71,38 CHF. Zuletzt wurden via SIX SX 1.351.416 Nestlé-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 91,72 CHF erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (24.03.2025). Der aktuelle Kurs der Nestlé-Aktie ist somit 28,53 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei einem Wert von 69,90 CHF erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (04.08.2025). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 2,05 Prozent.

Nach 3,05 CHF im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 3,09 CHF je Nestlé-Aktie. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 82,31 CHF an.

Voraussichtlich am 19.02.2026 dürfte Nestlé Anlegern einen Blick in die Q4 2025-Bilanz gewähren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2026 rechnen Experten am 18.02.2027.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 4,32 CHF je Aktie in den Nestlé-Büchern.

Redaktion finanzen.net

