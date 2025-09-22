Nestlé Aktie News: STOXX 50 Aktie Nestlé zeigt sich am Dienstagnachmittag fester

Kurs der Nestlé

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Nestlé. Zuletzt sprang die Nestlé-Aktie im SIX SX-Handel an und legte um 0,3 Prozent auf 71,90 CHF zu.

Die Nestlé-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung um 15:53 Uhr 0,3 Prozent im Plus bei 71,90 CHF. Die Nestlé-Aktie legte bis auf 72,21 CHF an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 72,00 CHF. Zuletzt betrug der Umsatz im SIX SX-Handel 1.027.679 Nestlé-Aktien.

Am 24.03.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 91,72 CHF und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Nestlé-Aktie derzeit noch 27,57 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 04.08.2025 (69,90 CHF). Der derzeitige Kurs der Nestlé-Aktie liegt somit 2,86 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 3,05 CHF ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 3,09 CHF. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Nestlé-Aktie bei 82,31 CHF.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2025 dürfte Nestlé am 19.02.2026 vorlegen. Nestlé dürfte die Q4 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 18.02.2027 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 4,32 CHF je Nestlé-Aktie.

