Nestlé Aktie News: STOXX 50 Aktie Nestlé tendiert am Mittag schwächer

Die Aktie von Nestlé gehört am Montagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Nestlé-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im SIX SX-Handel ging es für das Papier um 0,4 Prozent auf 72,14 CHF abwärts.

Die Nestlé-Aktie musste um 11:48 Uhr im SIX SX-Handel abgeben und fiel um 0,4 Prozent auf 72,14 CHF. Im Tief verlor die Nestlé-Aktie bis auf 71,96 CHF. Zur Startglocke stand der Titel bei 72,20 CHF. Zuletzt wurden via SIX SX 389.629 Nestlé-Aktien umgesetzt.

Am 24.03.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 91,72 CHF und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Nestlé-Aktie ist somit 27,14 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei 69,90 CHF fiel das Papier am 04.08.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 3,11 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Nestlé-Aktie.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 3,09 CHF, nach 3,05 CHF im Jahr 2024. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Nestlé-Aktie bei 82,31 CHF.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2025 wird am 19.02.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Vorlage der Q4 2026-Ergebnisse wird von Experten am 18.02.2027 erwartet.

Den erwarteten Gewinn je Nestlé-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 4,32 CHF fest.

