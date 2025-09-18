DAX23.747 +0,3%ESt505.490 +0,6%Top 10 Crypto16,35 -1,2%Dow46.142 +0,3%Nas22.471 +0,9%Bitcoin99.556 +0,2%Euro1,1757 -0,3%Öl67,05 -0,7%Gold3.656 +0,3%
Nestlé Aktie News: STOXX 50 Aktie Nestlé am Freitagvormittag in Rot

19.09.25 09:27 Uhr
Nestlé Aktie News: STOXX 50 Aktie Nestlé am Freitagvormittag in Rot

Die Aktie von Nestlé gehört am Freitagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der SIX SX-Sitzung 0,7 Prozent auf 71,37 CHF.

Nestlé SA (Nestle)
71,96 CHF 0,08 CHF 0,11%
Das Papier von Nestlé befand sich um 09:07 Uhr im Sinkflug und gab im SIX SX-Handel 0,7 Prozent auf 71,37 CHF ab. Die Nestlé-Aktie gab in der Spitze bis auf 71,20 CHF nach. Zur Startglocke stand der Titel bei 71,48 CHF. Zuletzt wechselten via SIX SX 1.583.815 Nestlé-Aktien den Besitzer.

Bei 91,72 CHF markierte der Titel am 24.03.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 28,51 Prozent über dem aktuellen Kurs der Nestlé-Aktie. Bei 69,90 CHF fiel das Papier am 04.08.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 2,06 Prozent könnte die Nestlé-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 3,09 CHF, nach 3,05 CHF im Jahr 2024. Experten gaben als mittleres Kursziel 82,31 CHF an.

Die kommende Q4 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 19.02.2026 veröffentlicht. Die Q4 2026-Finanzergebnisse könnte Nestlé möglicherweise am 18.02.2027 präsentieren.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Nestlé-Gewinn in Höhe von 4,32 CHF je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Analysen zu Nestlé SA (Nestle)

DatumRatingAnalyst
17.09.2025Nestlé Sector PerformRBC Capital Markets
04.09.2025Nestlé HoldJefferies & Company Inc.
03.09.2025Nestlé HoldDeutsche Bank AG
02.09.2025Nestlé Market-PerformBernstein Research
02.09.2025Nestlé NeutralJP Morgan Chase & Co.
