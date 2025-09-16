Nestlé Aktie News: STOXX 50 Aktie Nestlé am Montagnachmittag im Minusbereich

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Nestlé. Die Nestlé-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im SIX SX-Handel ging es für das Papier um 0,7 Prozent auf 71,88 CHF abwärts.

Die Nestlé-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung um 15:53 Uhr 0,7 Prozent im Minus bei 71,88 CHF. In der Spitze büßte die Nestlé-Aktie bis auf 71,87 CHF ein. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 72,20 CHF. Zuletzt stieg das SIX SX-Volumen auf 698.757 Nestlé-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 24.03.2025 auf bis zu 91,72 CHF und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 27,60 Prozent über dem aktuellen Kurs der Nestlé-Aktie. Kursverluste drückten das Papier am 04.08.2025 auf bis zu 69,90 CHF und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Nestlé-Aktie derzeit noch 2,75 Prozent Luft nach unten.

Nach 3,05 CHF im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 3,09 CHF je Nestlé-Aktie. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 82,31 CHF an.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird am 19.02.2026 erwartet. Nestlé dürfte die Q4 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 18.02.2027 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 4,32 CHF belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

