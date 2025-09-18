Nestlé Aktie News: STOXX 50 Aktie Nestlé am Freitagmittag freundlich

So entwickelt sich Nestlé

Die Aktie von Nestlé zählt am Freitagmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt wies die Nestlé-Aktie Gewinne aus. In der SIX SX-Sitzung ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 72,05 CHF nach oben.

Die Nestlé-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung um 11:49 Uhr 0,2 Prozent im Plus bei 72,05 CHF. Die Nestlé-Aktie legte bis auf 72,16 CHF an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 71,48 CHF. Der Tagesumsatz der Nestlé-Aktie belief sich zuletzt auf 2.207.666 Aktien.

Bei einem Wert von 91,72 CHF erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (24.03.2025). Mit einem Zuwachs von mindestens 27,30 Prozent könnte die Nestlé-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 04.08.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 69,90 CHF und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Nestlé-Aktie damit 3,08 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nachdem im Jahr 2024 3,05 CHF an Nestlé-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 3,09 CHF aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 82,31 CHF an.

Die Kennzahlen für Q4 2025 dürfte Nestlé am 19.02.2026 präsentieren. Experten erwarten die Q4 2026-Kennzahlen am 18.02.2027.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 4,32 CHF belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

