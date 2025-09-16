Nestlé Aktie News: STOXX 50 Aktie Nestlé am Vormittag mit negativen Vorzeichen

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Nestlé gehört am Montagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von Nestlé gab in der SIX SX-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,1 Prozent auf 72,34 CHF abwärts.

Der Nestlé-Aktie ging im SIX SX-Handel die Puste aus. Um 09:07 Uhr verlor das Papier 0,1 Prozent auf 72,34 CHF. In der Spitze fiel die Nestlé-Aktie bis auf 72,20 CHF. Bei 72,20 CHF eröffnete der Anteilsschein. Die Anzahl der bisher gehandelten Nestlé-Aktien beläuft sich auf 109.043 Stück.

Bei 91,72 CHF markierte der Titel am 24.03.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 26,79 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Nestlé-Aktie. Am 04.08.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 69,90 CHF nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Nestlé-Aktie derzeit noch 3,37 Prozent Luft nach unten.

Für Nestlé-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 3,05 CHF. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 3,09 CHF ausgeschüttet werden. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 82,31 CHF aus.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2025 dürfte Nestlé am 19.02.2026 präsentieren. Experten erwarten die Q4 2026-Kennzahlen am 18.02.2027.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Nestlé ein EPS in Höhe von 4,32 CHF in den Büchern stehen haben wird.

