Nestlé im Fokus

Nestlé Aktie News: STOXX 50 Aktie Nestlé am Mittwochmittag mit Verlusten

24.09.25 12:05 Uhr
Nestlé Aktie News: STOXX 50 Aktie Nestlé am Mittwochmittag mit Verlusten

Die Aktie von Nestlé gehört am Mittwochmittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von Nestlé gab in der SIX SX-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,3 Prozent auf 71,39 CHF abwärts.

Nestlé SA (Nestle)
71,29 CHF -0,33 CHF -0,46%
Das Papier von Nestlé gab in der SIX SX-Sitzung ab. Um 11:49 Uhr ging es um 0,3 Prozent auf 71,39 CHF abwärts. In der Spitze fiel die Nestlé-Aktie bis auf 71,32 CHF. Die SIX SX-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 71,38 CHF. Zuletzt wechselten 668.195 Nestlé-Aktien den Besitzer.

Bei 91,72 CHF erreichte der Titel am 24.03.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. 28,48 Prozent Plus fehlen der Nestlé-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 04.08.2025 bei 69,90 CHF. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Nestlé-Aktie derzeit noch 2,09 Prozent Luft nach unten.

Zuletzt erhielten Nestlé-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 3,05 CHF. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 3,09 CHF aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 82,31 CHF an.

Die Kennzahlen für Q4 2025 dürfte Nestlé am 19.02.2026 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2026-Bilanz auf den 18.02.2027.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 4,32 CHF je Nestlé-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Nestlé-Aktie

Nestlé-Aktie im Minus: Chairman Paul Bulcke tritt zurück

SMI-Wert Nestlé-Aktie: So viel hätte eine Investition in Nestlé von vor 3 Jahren gekostet

Gartner Ranking 2025: Das sind die Top 25 Lieferkettenführer der Welt

