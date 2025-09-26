DAX23.785 +0,2%ESt505.513 +0,3%Top 10 Crypto15,52 +1,3%Dow46.247 +0,7%Nas22.484 +0,4%Bitcoin95.685 -0,2%Euro1,1722 +0,3%Öl69,26 -0,7%Gold3.817 +1,5%
Nestlé im Blick

Nestlé Aktie News: STOXX 50 Aktie Nestlé am Montagvormittag nahe Vortagesschluss

29.09.25 09:29 Uhr
Die Aktie von Nestlé hat am Montagvormittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Die Nestlé-Aktie bewegte sich zuletzt kaum. Das Papier stand via SIX SX bei 71,08 CHF.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Nestlé SA (Nestle)
71,36 CHF 0,22 CHF 0,31%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Ohne große Ausschläge präsentierte sich um 09:07 Uhr die Nestlé-Aktie. Der Anteilsschein notierte via SIX SX bei 71,08 CHF. Die Nestlé-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 71,25 CHF aus. Die größten Abgaben verzeichnete die Nestlé-Aktie bis auf 70,96 CHF. Bei 71,13 CHF startete der Titel in den SIX SX-Handelstag. Bisher wurden via SIX SX 165.659 Nestlé-Aktien gekauft oder verkauft.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 91,72 CHF. Dieser Kurs wurde am 24.03.2025 erreicht. Mit einem Zuwachs von 29,04 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 04.08.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 69,90 CHF und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die Nestlé-Aktie mit einem Verlust von 1,66 Prozent wieder erreichen.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 3,09 CHF. Im Vorjahr erhielten Nestlé-Aktionäre 3,05 CHF je Wertpapier. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 82,31 CHF je Nestlé-Aktie aus.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2025 dürfte Nestlé am 19.02.2026 vorlegen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2026-Bilanz auf den 18.02.2027.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 4,32 CHF je Nestlé-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Nestlé-Aktie

