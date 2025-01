Nestlé Aktie News: STOXX 50 Aktie Nestlé am Montagnachmittag gefragt

Notierung im Blick

Die Aktie von Nestlé zählt am Montagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Das Papier von Nestlé legte zuletzt zu und stieg im SIX SX-Handel um 0,6 Prozent auf 74,62 CHF.

Um 15:52 Uhr stieg die Nestlé-Aktie. In der SIX SX-Sitzung kletterte das Papier um 0,6 Prozent auf 74,62 CHF. Die Nestlé-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 74,62 CHF. Mit einem Wert von 74,14 CHF ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden heute 1.339.202 Nestlé-Aktien gehandelt.

Am 06.02.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 100,56 CHF an. Das 52-Wochen-Hoch liegt 34,76 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Nestlé-Aktie. Am 20.12.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 72,82 CHF ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 2,41 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nestlé-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 3,00 CHF. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 3,03 CHF belaufen. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 85,33 CHF je Nestlé-Aktie aus.

Am 13.02.2025 dürfte die Q4 2024-Bilanz von Nestlé veröffentlicht werden. Am 12.02.2026 wird Nestlé schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2025 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 4,61 CHF je Aktie belaufen.

