Nestlé Aktie News: STOXX 50 Aktie Nestlé tendiert am Vormittag fester

26.05.25 09:22 Uhr

Die Aktie von Nestlé zählt am Montagvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt stieg die Nestlé-Aktie. In der SIX SX-Sitzung kletterte das Papier um 0,2 Prozent auf 88,74 CHF.

Die Nestlé-Aktie stieg im SIX SX-Handel. Um 09:06 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,2 Prozent auf 88,74 CHF. Den Tageshöchststand markierte die Nestlé-Aktie bei 88,84 CHF. Bei 88,78 CHF ging der Anteilsschein in den SIX SX-Handel. Von der Nestlé-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 115.791 Stück gehandelt. Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 08.06.2024 bei 98,62 CHF. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 11,13 Prozent. Am 20.12.2024 gab der Anteilsschein bis auf 72,82 CHF nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die Nestlé-Aktie mit einem Verlust von 17,94 Prozent wieder erreichen. Nachdem im Jahr 2024 3,05 CHF an Nestlé-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 3,06 CHF aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 85,56 CHF an. Mit der Q2 2025-Bilanzvorlage von Nestlé wird am 24.07.2025 gerechnet. Experten erwarten die Q2 2026-Kennzahlen am 23.07.2026. Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Nestlé-Gewinn in Höhe von 4,42 CHF je Aktie aus. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Nestlé-Aktie Nestle-Aktie leichter: Nestlé-Chef kritisiert Kurs seines Vorgängers Nestlé-Aktie in Rot: Nestlé will Mineralwassergeschäft nicht verkaufen SMI-Papier Nestlé-Aktie: So viel Verlust hätte eine Nestlé-Investition von vor einem Jahr eingebracht

