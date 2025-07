Nestlé Aktie News: STOXX 50 Aktie Anleger trennen sich am Donnerstagnachmittag vermehrt von Nestlé

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Nestlé. Das Papier von Nestlé befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im SIX SX-Handel 0,5 Prozent auf 71,07 CHF ab.

Die Aktie notierte um 15:53 Uhr mit Verlusten. Im SIX SX-Handel verbilligte sie sich um 0,5 Prozent auf 71,07 CHF. Das Tagestief markierte die Nestlé-Aktie bei 70,62 CHF. Die SIX SX-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 71,11 CHF. Zuletzt wurden via SIX SX 1.622.227 Nestlé-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 24.03.2025 bei 91,72 CHF. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 29,06 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 31.07.2025 bei 70,62 CHF. Derzeit notiert die Nestlé-Aktie damit 0,64 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Zuletzt erhielten Nestlé-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 3,05 CHF. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 3,06 CHF aus. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 83,71 CHF.

Voraussichtlich am 12.02.2026 dürfte Nestlé Anlegern einen Blick in die Q4 2025-Bilanz gewähren. Mit der Präsentation der Q4 2026-Finanzergebnisse von Nestlé rechnen Experten am 18.02.2027.

In der Nestlé-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 4,35 CHF je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

