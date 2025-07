Nestlé Aktie News: STOXX 50 Aktie Nestlé am Donnerstagvormittag mit Verlusten

Kursverlauf

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Nestlé. Die Nestlé-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung zuletzt 1,0 Prozent im Minus bei 70,75 CHF.

Die Nestlé-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung um 09:07 Uhr 1,0 Prozent im Minus bei 70,75 CHF. Der Kurs der Nestlé-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 70,74 CHF nach. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 71,11 CHF. Zuletzt wurden via SIX SX 268.890 Nestlé-Aktien umgesetzt.

Am 24.03.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 91,72 CHF und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Nestlé-Aktie 29,64 Prozent zulegen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 70,74 CHF ab. Mit einem Kursverlust von 0,01 Prozent würde die Nestlé-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 3,06 CHF. Im Vorjahr hatte Nestlé 3,05 CHF je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 84,31 CHF für die Nestlé-Aktie aus.

Nestlé dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2025 voraussichtlich am 12.02.2026 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2026-Bilanz am 18.02.2027.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Nestlé-Aktie in Höhe von 4,35 CHF im Jahr 2025 aus.

Redaktion finanzen.net

